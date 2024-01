Prince of Persia TLC : le nouveau trailer + promesse du 120FPS sur PS5 & XS

Nous en avons suffisamment vu surmais vu qu'il s'agit de la première sortie d'importance cette année, pas question de ralentir la communication et en voici un trailer neuf en attendant le dernier jet dans quelques jours.La sortira aura lieu le 18 janvier sur tous les supports, et les curieux pourront s'y essayer dès la semaine prochaine (11 janvier) avec la mise en ligne d'une démo jouable.Ubisoft annonce le combo 4K/120FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X (nous verrons bien la stabilité de l'ensemble), contre 1440p/60FPS sur Series S.La Switch aura elle le 1080p/60FPS en docké (720 en nomade, forcément).