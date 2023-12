Atomic Heart présente son extension bien barrée

Le studio Mundfish dévoile la deuxième des trois extensions du FPS, nommée « Trapped in Limbo » et qui prendra place juste après la fin du jeu principal. Oui, comme la première extension et c'est expliquée simplement : c'est une sorte de « suite parallèle », où le maître mot semble ici le délire absolu aussi bien visuellement que dans le style fait d'épreuves pour débloquer des compétences et armes inédites, mais aussi des skins.Sortie prévue le 6 février 2024.