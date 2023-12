SaGa Emerald Beyond a sa date de sortie

Après deux trailers en période TGS,passe à la deuxième phase de sa campagne marketing pour livrer la date de sortie, annoncée pour le 25 avril 2024 sur PC, PlayStation 5/4, Switch et mobile. Pas un mot concernant une édition physique chez nous, contrairement au Japon qui ira jusqu'au collector à 250 balles (HT) avec artbook, OST sur 3 disques, deux figurines et un gros sac.Débute également les présentations du casting avec ici les deux premiers représentants sur 6 dont la totalité visitera 17 biomes pour un scénario toujours aussi libre en terme de choix et conséquences, et des combats annoncés comme bien plus stratégiques.