No Rest for the Wicked : Moon Studios (Ori) présente sa tentative action-RPG

Effectivement, avec son troisième projet, Moon Studios impose le grand changement : terminé la poésie, terminé le MetroidVania onirique, place à l'action-RPG en vue plus ou moins du dessus maintenant une patte esthétique certaine, un level-design travaillé à la main garanti sans génération aléatoire, et de la profondeur dans le gameplay (le sens du timing sera primordial en combat).de son nom n'a pas encore de date de sortie mais des nouvelles seront données le 1er mars prochain avec une présentation bien plus complète incluant le mode coopération jusqu'à 4 où vous pourrez tout à fait partir chacun dans un coin de la map. Dernier point : sans partenariat avec Microsoft cette fois (c'est Private Division qui s'en occupe), le titre sortira directement sur PC, Xbox Series et PlayStation 5.