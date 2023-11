Dragon's Dogma II : présentation et date de sortie

La nouvelle présentation des'est terminée il y a peu et si vous aviez autre chose à faire sur le moment, en voici ci-dessous le petit trailer accompagné de la date de sortie ne surprenant absolument personne vu les deux leaks : ce sera pour le 22 mars 2024, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Le Live a également permis de découvrir un aperçu d'un grand streum titanesque façon, quelques personnages d'importance pour le scénario, la promesse de quêtes annexes un peu plus narratives pour correspondre à l'ère moderne, l'éditeur de personnages, le job d'Illusioniste et bien entendu un mot sur les pions. Notons sur ce dernier point que vous aurez intérêt à avoir un compagnon comprenant l'elfique si vous en croisez les représentants non bilingues.