Bungie à la communauté Destiny : ''Nous savons que nous avons perdu une grande partie de votre confiance.'' Bungie à la communauté Destiny : ''Nous savons que nous avons perdu une grande partie de votre confiance.''

Sans être au plus bas, Bungie en a pris un léger coup ces derniers temps entre les critiques de la communauté sur le suivi de Destiny 2, le licenciement (confirmé) d'une centaine d'employés et selon les derniers rapports en date des reports aussi bien pour la dernière extension du précité ainsi que pour Marathon, dont les retours seraient loin d'être élogieux (pour l'instant).



Mais parce qu'il faut se montrer solide tout en reconnaissant ses erreurs, le studio a souhaité publier un communiqué de mea culpa en ces temps sombres avant un avenir on espère pour eux radieux :



« Cela fut l'une des semaines les plus difficiles de l'histoire de notre studio, car nous nous sommes séparés de personnes que nous respectons et admirons. Nous avons passé cette semaine à nous soutenir les uns les autres, que ce soient ceux encore présents, et nos amis et collègues qui ne sont plus là. »



« Nous prenons en compte vos commentaires et préoccupations concernant Lightfall et les saisons récentes, ainsi que vos réponses à l'annonce de The Final Shape. Nous savons que nous avons perdu une grande partie de votre confiance. Destiny doit surprendre et ravir. Nous ne l'avons pas assez fait, mais cela doit changer. »



« Pour nous, la voie à suivre est claire : nous devons faire de The Final Shape une expérience inoubliable, une des meilleurs que nous avons pu créer, et un point culminant qui honorera le voyage que nous avons parcouru ensemble ces dix dernières années. »



Bungie promet de communiqué sous peu sur la prochaine saison attendue fin novembre, mais évite pour le moment de confirmer les fuites d'un report pour The Final Shape (juin 2024, au lieu de février).