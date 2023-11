Pour l'avenir de Shenmue, Yu Suzuki souhaite remettre en avant les débuts du scénario Pour l'avenir de Shenmue, Yu Suzuki souhaite remettre en avant les débuts du scénario

4 ans ont passé depuis le lancement de Shenmue III et la suite est toujours dans la tête de Yu Suzuki qui, espérons pour lui, aura les possibilités d'éviter de faire patienter 18 longues années entre le précédent épisode et le suivant.



Rien n'est acté, rien n'est signé, mais le créateur a un objectif en tête, faire en sorte de conquérir un nouveau public et pas uniquement s'adresser aux fans, il est vrai plus si nombreux. Pour lui, il faut donc remettre en avant les prémisses de l'histoire et pas uniquement sous la forme d'un résumé en cinématiques comme cela s'est déjà vu avec le 2 et le 3.



On pourrait donc penser à des remakes, mais pour Suzuki, il faut néanmoins proposer de l'inédit et il n'y a pas besoin forcément d'avoir en tête 100 % du scénario pour comprendre la suite (« 20 à 30 % pourraient suffire »). De fait, il hésite entre deux solutions :



- Un Shenmue IV qui intégrerait au fil de son scénario des flashbacks jouables.

- Un épisode moindre avant le IV sous forme de préquelle façon Yakuza 0.



Maintenant, d'ici à ce que ça prenne forme...