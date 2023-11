Gran Turismo 7 accueille sa plus grosse MAJ, avec en bonus du split-screen à 4 joueurs

C'était une promesse de son créateur et parole est tenue :accueille aujourd'hui sa plus grosse mise à jour gratuite depuis son début de carrière avec comme prévu 7 nouveaux véhicules d'un coup mais pas que :- 50 nouveaux challenges.- Fonction Course Rapide avec l'IA Sophy.- Nouveau tracés (Lake Louise Snow Circuit).- Et bonus des plus inattendus : split-screen à 4 joueurs, bien à l'ancienne.Pour ce dernier point, osons y voir une tape cynique sur l'épaule de, encore actuellement démuni de cette fonction même à 2 joueurs.