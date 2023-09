Dragon's Dogma II : la nouvelle présentation

attendra. Voilà. Mais Capcom avait tout de même dans sa bagagesavec une grosse présentation pour reparler des « pions », les fameux compagnons IA pour former une équipe dans cette expérience purement solo à raison d'un Pion principal, les deux autres étant à emprunter au reste de la communauté.Les années passant et le moteur de Capcom étant d'une indéniable qualité, les développeurs ont monté l'évolution graphique, les nouvelles interactions et le terrain de jeu encore plus grand (découpé en deux nations), d'ailleurs tellement massif qu'on vient nous apporter un système de charrette pour voyager automatiquement en toute tranquillité.Ne manquait qu'une chose, pourtant essentielle : la date de sortie.