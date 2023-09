Vieux de 20 ans, Paper Mario : La Porte Millénaire viendra nourrir la Switch en 2024

On revient sur l'une des annonces majeures du dernier Nintendo Direct, le terme était peut-être abusé quand on parle d'un simple remaster qui arrangera néanmoins ceux qui ne souhaitent pas cracher un rein pour la version GameCube :fera son retour courant 2024 pour la fin de carrière de la Switch.Pas de nouveautés à première vue, mais tout de même une très bonne occasion de découvrir 20 ans après l'original ce qui représente le deuxième et dernier « vrai »dans sa formule purement RPG, les 3 suivants s'étant amusés à prendre une autre direction.