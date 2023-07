Pikmin 4 disponible + trailer de lancement

8 ans après que Shigeru Miyamoto ait à la fois annoncé le jeu et « un développement touchant à sa fin »,est enfin disponible dans les bacs Switch, accompagné de l'habituel trailer de lancement se chargeant de montrer les nouveautés de cet épisode, dont le compagnon canin, les explorations nocturnes, les upgrades et les sous-terrains.Une partie pourra d'ailleurs être découverte directement manette/console en main avec la démo jouable toujours disponible et autorisant le transfert de sauvegarde.