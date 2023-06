Air Twister (Yu Suzuki) arrive sur PC & consoles

Quasiment pile un an jour pour jour (c'était le 24 juin 2022), la désormais ancienne exclusivité Apple Arcade signée Yu Suzuki va aller tenter de trouver un public vers d'autres horizons :arrivera le 10 novembre prochain sur PC et l'intégralité des consoles encore en activité (PS5, PS4, XSX, One, Switch).Du pur titre Arcade rappelant sans mal ledu même créateur, avec les honneurs d'une version boîte mais dans des conditions limitées puisque uniquement sur supports PlayStation & Switch, et uniquement au Japon.