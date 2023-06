Meta dévoile les contours de son Quest 3, tout en baissant le prix de son Quest 2

Nous en saurons davantage d'ici quelques heures sur le planning software de la gamme Quest, mais Meta préfère anticiper une éventuelle fuite en officialisant dès à présent son « Quest 3 » dont le lancement est signé pour cet automne au prix de 499,99$, et chez nous 569,99€ en intégrant la bonne vieille taxe de routine. Et on parle du modèle de base à 128Go.Au programme, un casque 40 % plus fin, la fonction passtrough qui permettra autant d'avoir un œil sur ce qui nous entoure dans le monde réel tout en servant à la Réalité Augmentée, une puissance multipliée par 2 et des manettes dotées nativement de reconnaissances haptiques, option jusque là réservée aux pads pro.Meta nous donne rendez-vous le 27 septembre pour en savoir davantage et en attendant, hors de question d'envoyer les deux précédents casques dans le néant : baisse de prix dès le 4 juin (349€ pour le modèle 128Go, au lieu de 449€) et une mise à jour technique d'optimisation qui permettra un boost de puissance à hauteur de 26 % pour le CPU et 19 % pour le GPU.