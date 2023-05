Gran Turismo : bande-annonce du film

L'été verra arriver deux nouveaux morceaux de la branche PlayStation Productions, avec tout d'abord en juillet la série TVdont on attend encore la bande-annonce et des précisions quant à la diffusion FR, tandis que le plus important tombera le 9 août :, le film.En voici le premier trailer, rappelant que l'on suivra l'histoire vraie d'un ancien joueur de la franchise ayant passé les échelons pour atterrir dans le véritable monde professionnel. Mais est-ce que cela méritait vraiment un film plutôt qu'un documentaire ?