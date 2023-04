Advance Wars 1+2 prépare sa sortie en vidéo

Avec environ 18 mois de retard sur la date initiale, un temps à cause du conflit en Ukraine (d'ailleurs pas encore terminé mais bon),arrivera le 20 avril prochain sur Switch, et Nintendo nous en offre un habituel trailer overview.Idéal pour que les non-initiés découvrent les arguments de cette franchise tactical, mais aussi un rappel à ceux qui y ont déjà touché sur Game Boy Advance que cette compilation plus ou moins « remake » offrira quelques ajouts de modernité : fonctions rewind, vitesse x2, doublage pour les commandants et multi online jusqu'à 4 pour le Versus.