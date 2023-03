Nouveau trailer pour le joli Project M de NCSoft

Petit retour vers le dernier State of Unreal d'Epic Games avec un nouvel aperçu dude NCSoft, un jeu narratif ambitieux techniquement façon ce que Quantic Dream aime bien faire, combinant à la fois les outils de l'Unreal Engine 5 avec les ressources de l'éditeur comme une exploitation de l'IA pour la synthèse vocale (voix, accent, émotions…), même chose en ce qui concerne les animations faciales. Le progrès, et petite pensée aux développeurs spécialisés dans le genre.En revanche pour ce qui concerne une date et des supports...