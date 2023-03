The Lords of the Fallen : nouveau trailer

Tout comme, l'ancienne arlésiennes'est montré durant le State of Unreal d'Epic avec un aperçu du rendu et des éclairages de cette suite que l'on n'osait plus attendre, annoncée comme 5 fois plus volumineuse que le premier, munie cette fois d'un mode coopération (en plus du PVP) et l'originalité dans le genre Souls qu'en cas de Game Over, vous tentiez de pénétrer dans le monde des morts pour récupérer vos gains… en plus d'objets exclusifs à ce territoire.Sortie toujours prévue pour cette année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.