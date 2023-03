Valve annonce Counter-Strike 2 !

« PARDON ? » diront ceux qui n'ont pas suivi les rumeurs de ces derniers jours, mais c'est pourtant vrai : Valve a annoncé un jeu et non des moindres vu que l'on parle de la suite d'un des jeux multi les plus populaires qui soit, encore aujourd'hui, avecPas moins de trois vidéos directement dans la tronche et les choses suivantes à retenir :- Uniquement sur PC- Sortie prévue cet été en MAJ gratuite se CSGO- Un test limité a débuté auprès de plusieurs élus de la communauté- Tourne sous Source Engine 2- Vous pourrez récupérer toutes vos données et effets de CSGOCoté premières infos :- Les grenades fumigènes sont désormais à effets volumétriques dynamiques. La fumée réagira aux mouvements et même les balles.- Le taux de tick-rate n'aura plus d'importance : la nouvelle architecture des serveurs calculera instantanément vos positions, déplacements et tirs.- Pas encore de nouvelles cartes annoncées (il faut bien garder la surprise) mais pour les anciennes, nous aurons trois types : remake complet à partir de zéro, simple mise à niveau sous Source Engine 2, et enfin cartes « Touchstone » qui se contente d'améliorer l'éclairage et les modèles des persos pour laisser la communauté tâter uniquement les différences de gameplay entre CSGO et CS2.- Bien entendu, tous les outils Source Engine 2 seront livrées à la communauté pour qu'elle s'éclate (accessible à la fin du test limité d'ailleurs).- Refonte complète du HUD.- Tous les effets totalement améliorées sur l'environnement, jusqu'aux impacts de balles et les traces de sang qui indiqueront une éventuelle position de l'opposant en fuite (mais s'estomperont au fur et à mesure de l'affrontement de manière réaliste).- Toute la partie sonore retravaillée.D'ici quelques mois, Valve balancera le reste, donc patience.