Diablo IV : nouvelle vidéo de présentation

On a la date de lancement et désormais celles de la bêta (17 au 19 mars au cas de précommande, 24 au 26 mars pour le reste du peuple), et il est donc temps pour Blizzard d'amorcer l'étape finale de la communication autour deavec une séries de vidéos pour présenter chacun des aspects de ce très attendu quatrième épisode attendu sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.La première s'attardera sur le gigantesque monde du Sanctuaire, divisé en 5 zones, ainsi qu'une partie du bestiaire et tout ce qui touche aux différentes activités durant votre périple.