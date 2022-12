Persona 5 Royal ajoute un million de ventes au compteur pour sa réédition

Pas trop chaud pour la politique multi-supports il y a encore quelques années, Atlus devrait vraisemblablement revoir ses intentions après le retour de: la réédition (PC, Xbox Series, Xbox One et PlayStation 5) s'est vendue à plus d'un million d'unités en un peu plus d'un mois, en grande partie grâce au PC et à la Switch : sur Xbox, le titre était présent dans le Game Pass dès le lancement, tandis que peu de joueurs PS5 ont souhaité craquer pour quelques broutilles alors que la version PS4 rétrocompatible était disponible pour bien moins chère.En combinant avec les ventes de la version PS4,atteint les 3,3 millions de ventes, et si l'on rajoute l'édition d'origine (PS3/PS4) et les deux spin-off (et, nous atteignons les 8,3 millions d'unités écoulées.