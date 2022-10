God of War Ragnarok : un deuxième carnet de développeur à J-15

La sortie deapproche doucement et le studio de Santa Monica nous offre un second carnet de développeur pour à la fois évoquer les nouvelles possibilités en combat mais aussi la promesse d'y voir davantage de mini-boss et boss tout court, ce qui est la moindre des choses pour un titre qui terminera l'arc (nordique) lancé par le précédent jeu.Sortie prévue dans deux semaines, le 9 novembre précisément.