Persona 5 Royal : trailer de lancement pour les supports PC, PlayStation 5, Xbox et Switch

Un trailer de lancement à l'instant fourni par Atlus est là pour nous rappeler queest à présent disponible sur tous les autres supports en dehors de celle qui l'a accueilli au départ (la PS4), donc PC, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch, pour 59,99€ dans tous les cas, avec tous les DLC inclus, sans oublier une version boîte avec steelbook offert (pour les éditions Day One du moins).N'oublions pas enfin que le Game Pass propose également le titre dès aujourd'hui, que ce soit sur PC, Xbox et xCloud.