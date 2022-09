Persona 5 Royal : version boîte et collector

Atlus nous fait le point sur les versions physiques desur les différentes consoles, donc PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One et Switch, en indiquant que le PC se contentera du dématérialisé à 59,99€ (ce tarif incluant tous les DLC sortis jusqu'à présent).- Le jeu- Tous les DLC- Un steelbook- Le contenu de l'édition « Day One »- Plusieurs goodies à retrouver sur le visuel ci-dessousAttention, l'édition collector est exclusive à la boutique en ligne d'Atlus et le prix US est HT (donc sans la taxe et les frais de port).Sinon, le jour de la sortie (le 21 octobre), ce sera directement dans le Game Pass pour les concernés.