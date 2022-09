Switch : vous aimez les jeux de fermier ?

Encore un retour vers le dernier Nintendo Direct où l'on a souhaité ici faire le bilan d'un aspect remarqué par tous : les jeux proposant de cultiver des carottes (entre autres), c'est quand même vachement tendance sur Switch.5 jeux du genre en un seul showcase, ça dépasse l'imagination et apprenez donc en vrac que…(Square Enix, 4 novembre, PC/Switch) accueille une démo jouable sur l'eShop pour laisser chacun découvrir ce mélange entre simulation de vie et RPG, avec comme souvent possibilité de transférer sa sauvegarde dans le produit final.- Paru sur GameCube (puis PS2) sous le nom de, le renomméen sera le remake, et arrivera en janvier au Japon exclusivement sur Switch, puis l'été 2023 en Europe.(Phoenix Labs, printemps 2023, Switch) est un nouveau concurrent qui ne compte pas réinventer la roue, hormis par la présence soutenue de magies qui vous aidera d'ailleurs dans les combats, la tendance voulant imposer des affrontements directs depuis- Et justement, la transition est toute trouvée pour l'annonce de(2023, Switch), nouveau remake tiré de l'époque DS qui proposera bien entendu un rendu HD, des modèles refaits et de nouvelles features à découvrir.- On a bien dit 5 jeux et le dernier est en fait plus précisément l'annonce d'une nouvelle « série », sans que Marvelous entre dans les détails. Ça arrivera sur Switch mais on ignore donc s'il s'agit d'une sorte de nouveau cycle qui débutera avec un, ou d'une saga spin-off.