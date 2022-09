Xbox : un pad Elite 2 version Core (moins cher)

179,99€, c'est quand même un budget mais si les contours de la réputée manette Xbox Elite 2 vont font de l'oeil, une solution vient d'être trouvée par Microsoft, et disponible de suite : une version Core (blanche d'ailleurs) qui garde ses principaux atouts (sticks à tension ajustable, détente plus courte des gâchettes, poignées en caoutchouc et grosse batterie d'environ 40h d'autonomie), mais sans les petits bonus comme les sticks interchangeables.Du coup, ça descend à « seulement 129,99€ » tandis que les accessoires pourront être récupérés en pack à 59,99€, ce qui revient plus cher pour la totale mais c'est le prix de la prudence, voyez ?