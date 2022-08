Un premier trailer pour Armed Fantasia, et une goutte de gameplay pour Penny Blood

C'est demain que sera lancé le « Double Kickstarter » qui servira d'aide au développement pour ledes anciens de, et ledes anciens de, avec un financement conjoint de 700.000$ pour au moins garantir la sortie de chacun sur PC (pour les paliers consoles & bonus, nous verrons en temps voulu).En attendant d'en savoir plus, ou de sortie la carte-bleue pour les intéressés,s'offre un premier trailer qui doit davantage être de la note d'intention mais on prend quand même, tant ça reste mieux que les quelques secondes de(tirées de Twitter donc qualité moyenne), servant juste à montrer le système de simili-QTE qui servira à maximiser vos attaques dans les combats au tour par tour.