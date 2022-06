Street Fighter 6 montre sa fonction Game Face

On savait déjà queallait mettre plus que jamais l'accent sur la personnalisation mais également l'eSport, cela passant par des commentaires in-game de la part de professionnels du milieu, mais pas que.Car juste pour la forme et pour accompagner les entrées très « mises en scène », Capcom indique qu'il sera possible de modifier l'expression de son combattant lors du face-à-face en gros plan, chose déjà connue cotémais voilà, c'est rigolo, et ce sera toujours l'occasion on imagine d'en proposer en bonus, à débloquer, dans x Fighter Pass ou tout simplement payant à l'unité (le monde moderne).On retourne attendre le lancement prévu pour 2023 avec d'ici-là une présentation un par un de chacun des membres du casting qui a de toute façon fuité intégralement en moins de 24h.