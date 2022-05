God of War Ragnarok : Santa Monica dévoile un aperçu des options d'accessibilité

On croise les doigts pour un futur State of Play qui dévoilera clairement la date de sortie de, qui reste toujours promis pour cette année (PlayStation 5 et PlayStation 4), mais en attendant, Santa Monica nous parle des différentes options d'accessibilité qui seront fournies dans le jeu (certaines tirées de la version PC du précédent épisode), le tout dans le cadre de la Journée Mondiale de sensibilisation à l'accessibilité. Justement.Pour l'essentiel :- Fonction auto-sprint- Point persistant pour les plus sensibles au motion-sickness- Option pour la visée (maintenir ou activer/désactiver)- Même chose pour le bouclier- Option de taille des sous-titres- Option pour la couleur des sous-titres (individuellement par personnage)- Sous-titres des effets sonores et pour les cinématiques- Indicateur de direction des effets sonores (utile pour les puzzles)- Option pour augmenter ou réduire la taille des icônes in-game- Configuration complète des boutons- Également une compatibilité avec les manettes personnalisées- Raccourcis pour les commandes nécessitant plus d'un bouton- Mode couleur totalement personnalisé pour chaque élément et l'arrière-plan- Bouton de navigation qui oriente la caméra vers le prochain objectif- Option d'assistance pour automatiser certaines actionsAu total, plus de 60 options du genre mais également d'autres choses à dévoiler tels que des aides au combat et pour les puzzles, des ajustement du HUD, le réglage de la caméra, etc.