Forspoken : nouveau trailer et gameplay

Le report surprise den'a pas modifié les plans de Square Enix en terme de communication, et c'est pour cela que cette nouvelle licence action-RPG n'a pas échappé aux projecteurs du State of Play, tout en proposant une nouvelle vidéo de gameplay du coté de Game Informer.Patience pour les intéressés : ça n'arrivera désormais qu'en octobre prochain, toujours sur PC et PlayStation 5.