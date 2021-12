Indés : les plus gros succès eShop de 2021

Toujours dans le cadre des tops de fin d'année, c'est au tour de Nintendo de lâcher la liste des 15 plus gros succès indépendants de l'eShop en 2021, malheureusement sans donner de ventes mais en notant bien qu'il s'agit uniquement de titres lâchés cette année. Donc non, pas de, ni de free-to-play d'ailleurs.La vidéo ci-dessous vous montrera chacun des titres, avec beaucoup de MetroidVania, un peu de rogue sans oublier des titres qu'on ne présente même plus comme le superbeou le tout aussi pixelisés