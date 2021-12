Dragon Ball FighterZ : un ''nouveau'' perso annoncé

Sans leak préalable,va finalement accueillir un nouveau personnage DLC et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'annonce va se montrer décevante pour plus d'un fan : c'est l'Android 21, dans sa blouse de laboratoire. Pas un skin non, mais bien une seconde version de ce personnage inédit avec ses propres attaques, ce qui ressemble donc à un ultime jet pour la route avant de passer à un éventuel deuxième épisode.Pas de date pour ce DLC, mais un petit teaser en vidéo.