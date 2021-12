Steelrising pose son contexte en vidéo

On n'a pas vu des masses de gameplay pouret les récents Game Awards n'ont pas vraiment changé les habitudes avec un nouveau trailer CG pour poser un peu plus le contexte de ce titre sous la Révolution Française mais avec un coté cyberpunk : ici, Louis XVI est devenu complètement fou en plus d'être un taré des automates (c'est son armée personnelle), et vous allez incarner l'un d'entre eux, ou plutôt l'un de ceux de Marie-Antoinette qui compte bien mettre fin aux agissements de son mari.Ce RPG signé par les français de Spiders (…) arrivera en juin 2022, uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.