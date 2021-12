Forspoken : une bande-annonce, une date de sortie, et une préquelle en DLC

Autre titre de Square Enix pour le premier semestre 2022, l'Isekaia eu droit à de nouveaux visuels et une bande-annonce pour en voir plus sur cette nouvelle licence du studio Luminous Production () où nous incarnerons Frey Holland, une new-yorkaise qui va se retrouver dans un monde façon heroic-fantasy, autrefois havre de paix avant que les Tanntas se transforment en sorcières à cause d'une « Brume », cette dernière s'amusant à corrompre tout sur son passage.Sortie prévue le 24 mai 2022 sur PC et PlayStation 5, avec déjà diverses éditions dont la Digital Deluxe qui permettra de récupérer gratuitement un DLC préquelle programmé pour la toute fin d'année prochaine.