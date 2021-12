Nouveau trailer pour Horizon Forbidden West

Lui aussi s'est montré à de nombreuses reprises mais Sony et ses PlayStation Studios n'ont pas résisté à l'envie de faire un peu plus de pub pouravec un petit trailer, suffisant pour émoustiller les fans à l'idée de retrouver Aloy, et montrer la qualité graphique de cette suite, quand bien même on parle de cross-gen.Sortie prévue le 18 février 2022, sur PS5 et PS4 donc, et probablement un jour lointain du coté PC.