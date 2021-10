Gran Turismo 7 : un trailer pour la marque Brembo

continue de se livrer au travers de petits trailers et après celui pour le marque Porsche, voici maintenant celui dédié à l'entreprise Brembo, spécialisée dans le système de freinage et dont les joueurs pourront retrouver les éléments dans la boutique (avec monnaie in-game hein) pour améliorer les performances de leurs bolides.On retourne patienter jusqu'au 4 mars 2022, en espérant un (très probable) State of Play d'ici-là pour faire un point complet sur le contenu de cet épisode.