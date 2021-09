Le gros trailer de Dragon Ball Z : Kakarot sur Nintendo Switch (avec son bonus)

Le 24 septembre débarquera enfinsur Nintendo Switch et Bandai Namco nous fait part d'un bon gros trailer de présentation, qui ne servira à rien pour ceux qui l'ont retourné sur d'autres supports, exception faite de la présence de Gotenks et Vegetto, pour la première fois jouables en dehors du fil rouge de l'histoire. Notez que ce bonus arrivera prochainement sur les autres machines.A part cela, on rappelle que l'édition de base aura bon goût d'inclure les deux parties de l'extension « Un nouveau pouvoir s'éveille », mais qu'il faudra lâcher un billet (ou prendre l'édition spéciale) pour récupérer la deuxième extension basée sur le téléfilm Mirai Trunks.