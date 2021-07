Ubisoft dévoilera un nouveau projet estampillé Tom Clancy ce lundi à 20h00

Alors que Ubisoft vient de balancer deux nouveaux reports, et on ne parle même pas de ses arlésiennes (et), les voilà quand même prêts pour une nouvelle annonce et on parle d'un projet estampillé Tom Clancy qui sera dévoilé au public ce lundi même (19 juillet à 20h00).Pendant un instant, le monde s'est mis à rêver du retour de, mais ça, c'était avant que IGN nous livre en exclusivité un premier aperçu de gameplay pour ce titre qui sera visiblement du multi PVP à la première personne. Donc pasquoi.