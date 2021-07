Premier trailer de Blue Reflection : Second Light

Comme attendu, Koei Tecmo a dévoilé le premier trailer de, suite de la nouvelle série de Gust qui s'appellerachez nous. Le lancement japonais est désormais annoncé pour le 21 octobre (PC, PS4, Switch) et il faudra attendre un communiqué de la branche occidentale pour savoir ce qu'il en est de notre coté de la planète.Rappelons que dans un soucis de pousser un peu plus la licence, un anime () a fait ses débuts le 9 avril, et qu'un projet mobile/PC () est également dans les cartons.