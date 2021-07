Tales of Arise : opening et gameplay

Le nouveau Live Stream (uniquement japonais) de Bandai Namco sur sa saga Tales of a bien évidemment permis d'en montrer un peu plus sur le futuravec tout d'abord la longue scène d'introduction, toujours en animation dans la grande tradition de la franchise.On ajoute à cela une nouvelle vidéo de gameplay, dédiée au combat et directement fournie depuis la version PlayStation 5 qui accompagnera celles sur PC, SX, PS4 et One, toutes prévues mondialement le 10 septembre prochain.