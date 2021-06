Forza Horizon 5 sortira bien cette année

Encore une rumeur dans le vrai et elle fait du bien : non seulement unest en préparation chez Playground Games et assurément depuis un moment, mais il sera bien présent pour la fin d'année et plus précisément le 9 novembre sur PC, Xbox Series et Xbox One (dans le Game Pass Day One, comme d'habitude).Et on prend cette fois la route vers le Mexique avec ses paysages atypiques et suffisamment variés, tout comme une mise en avant de nouveaux effets météorologiques qui permet d'ailleurs de confirmer qu'à l'instar du précédent épisode, les saisons changeront chaque semaine pour apporter à chaque fois du neuf.Bref, comme souvent dans la série, ça fera office de belle démo technique (avec HDR et Ray Tracing au programme), et on nous indique en passant qu'une édition Premium sera là pour intégrer le Season Pass et donc les futurs DLC, ainsi qu'un accès anticipé de 4 jours (donc disponible le 5 novembre).