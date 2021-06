Xbox : une quarantaine de nouvelles démos pour la période E3 2021, dont Tunic

Toujours pas d'E3 physique cette année mais toujours l'occasion de profiter de nouvelles versions d'essai sans bouger de chez soi puisque Microsoft annonce que du 15 au 21 juin, plus de 40 démos de jeux encore non sortis seront proposés sur ses supports Xbox.Contrairement aux habitudes du terme, ce ne sont évidemment pas des démos tirés de produits finaux puisque toujours en cours de développement et la quasi totalité disparaîtra du store après le 21 juin, même si certaines sont amenées à revenir plus tard, peut-être dans une meilleure forme.La liste complète sera dévoilée le 15 juin mais en voici un premier aperçu, incluant(dont on a désormais la date) et(dont on aimerait bien la date) :