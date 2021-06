Chernobylite redonne des nouvelles

Le studio The Farm 51 diffuse une nouvelle bande-annonce de, moins éloquente que les précédentes vidéos mais on s'en contentera après 2 mois de silence, surtout qu'elle a au moins le mérite de poser l'ambiance.Dans ce nouveau titre évoquant la zone maudite ukrainienne, vous jouerez donc Igor, ancien employé de la fameuse centrale qui a visiblement réussi à fuir à temps la catastrophe, contrairement à sa femme Tatiana. Sans pouvoir déterminer si elle est morte et si elle a pu survivre, faute de preuves, notre brave homme va donc retourner dans cet endroit dévasté 30 ans après les événements afin de découvrir la vérité, et tout un tas de choses inattendues.Logiquement et aux dernières nouvelles, c'est censé sortir le mois prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec un retour programmé d'ici la fin d'année pour des versions purement dédiées à la PlayStation 5 et aux Xbox Series.