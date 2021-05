Dying Light 2 : gameplay et date de sortie

Le vrai retour était donc pour ce soir et cette fois, Techland ne nous l'a pas faite à l'envers avec une véritable nouvelle présentation de gameplay pour son, toujours en vie donc malgré les nombreux déboires dans le développement, et qui semble enfin voir le bon bout.Le titre sortira en effet le 7 décembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (en plus des versions PS4/One), toujours jouable en coopération (jusqu'à 4).Plus bas les différentes éditions et leur contenu :- Standard (60$)- Deluxe (80$)- Ultimate (100$)- Collector (260$)