Forspoken : le trailer ''Extended Cut''

Un petit coucou de la part de, anciennement appelé, qui accueille un trailer spécial fournissant les mêmes séquences que dans celui fourni lors du dernier State of Play, mais de manière légèrement étendue.Pas grand-chose mais cela sert surtout à nous teaser officiellement qu'un « Trailer Reveal Full Gameplay » est attendu pour plus tard cette année, ce qui ne sera pas de trop pour cette nouvelle production de Luminous Productions censée sortir en 2022 (sur PC et PlayStation 5).