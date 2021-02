Marvel's Avengers : présentation de Clint Barton et trailer de la version New Gen

C'est une fois de plus en partenariat avec Sony que Square Enix a dévoilé l'avenir dequi, oui, a encore des trucs à balancer, et c'est donc le 18 mars que sortiront les versions PlayStation 5 et Xbox Series (upgrade gratuite) avec boost coté visuels et frame-rate, réduction des temps de chargement, meilleurs effets de destruction et (coté PS5) reconnaissance haptique avec des ressentis différents en fonction de chaque héros.C'est ce même 18 mars que sortira la nouvelle extension (également gratuite) basée sur Clint Barton, avec un trailer de présentation et un deuxième pour montrer le gameplay.Si les plans sont tenus, le prochain héros devrait être Spider-Man, exclusivement sur PS5/PS4.