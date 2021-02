Street Fighter V prend RDV le 11 février

Comme chacun le sait,en a pris pour une année de plus (officieusement parce que le prochain épisode a pris du retard) et nous donne donc rendez-vous le 11 février à 18h00 pour commencer à dérouler le programme avec un mot sur la scène eSport, la présentation d'une nouvelle mécanique de gameplay et enfin un nouvel aperçu de Dan qui, normalement, devrait débouler dans la foulée.Dan qui constituera donc le premier des cinq personnages de cet ultime saison aux cotés de Rose, Oro, Akira (de) et un dernier encore maintenu dans le secret.Enfin, l'éditeur rappelle que la « Season Finale » du Capcom Pro Tour 2020 sera à suivre en Live le 20 et 21 février.