Scarlet Nexus attendra l'été 2021

En attendant que Bandai Namco se décide à reparler de, la dernière édition des Game Awards nous a permis de repartir avec des nouvelles de, cet action-RPG qui a donc eu droit à un nouveau trailer en plus d'une légère précision sur sa fenêtre de sortie : ce sera pour l'été 2021, sur PC, PS5, SX mais aussi PS4 & One.Un titre développé par quelques anciens deet, ce qui nous permet de rappeler que ce dernier intégrera justement le Game Pass jeudi (uniquement sur Xbox et Android via xCloud).