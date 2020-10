Monster Hunter Rise : du gameplay à la Grande Epée

Décidément, les communications autour de chaque épisode de la franchise Monster Hunter se ressemblent et c'est donc pour maintenir la coutume que Capcom va présenter un par un chaque type d'armes de, donc exactement les mêmes qu'avant (14 au total) mais avec d'évidentes modifications, notamment grâce au « filoptère », cet insecte qui refilera de nouveaux coups pour l'ensemble du matois (en plus d'aider pour les déplacements).Et on commence donc par la classique grande épée avec cette longue vidéo qui se permet au préalable de revenir sur Chumsky, le nouveau compagnon qui viendra nous épauler en plus de servir de monture.sortira au mois de mars prochain, exclusivement sur Switch, et sur tous les territoires.