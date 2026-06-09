Street Fighter 6 se rapproche du total du V

Un nouveau cap pourqui vient d'atteindre les 7 millions de ventes, soit 300.000 de plus depuis le dernier référencement arrêté au 31 mars 2026, et surtout une dernière marche à atteindre pour dépasser le total de(probablement 8 millions aujourd'hui).Les ventes ralentissent certes mais il faut dire que cet épisode commence à avoir un certain âge (3 ans) mais on imagine que l'EVO 2026 à la fin du mois sera l'occasion pour mettre une nouvelle pièce dans la machine et repartir sur une 4e année de contenu.Parallèlement, Capcom nous annonce quepèse aujourd'hui 30 millions de ventes, ce chiffre incluant la version de base (environ 22 millions) et l'édition complète avec son extension (mais pas les ventes de l'extension à part).