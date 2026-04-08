State of Decay 3 : au moins, les promesses du multi coop seront maintenues State of Decay 3 : au moins, les promesses du multi coop seront maintenues

Certes, le retour dans l'actualité de State of Decay 3 (dans le cadre d'une Alpha jouable en mai) a rapidement laissé place à quelques grondes lorsqu'on apprenait que le développement n'avait même pas commencé lors du reveal il y a 6 ans, et qu'en plus l'une des principales nouveautés teasées (les animaux infectés) ne serait même pas présente dans la version finale, mais ce n'est pas pour cela que rien de bon n'en sort pour l'instant, et son réalisateur Philip Holt vient rassurer la communauté avec quelques éléments eux définitivement confirmés.



- Le multi coop sera bien totalement revu pour être en adéquation avec notre époque. Terminé notamment le joueur hôte qui fait tout pendant que les trois autres n'incarnent qu'une aide sans incidence, cette fois, tout le monde aura un vrai rôle.

- Si le monde généré sera bien le fruit de l'hôte, il pourra ensuite inviter 3 amis qui pourront vraiment interagir et participer au développement de la communauté, et même intervenir ensuite sans que l'hôte ne soit en ligne (choisissez bien vos potes pour éviter de mauvaises surprises).

- Terminé aussi l'obligation d'être obligatoirement groupé : les 4 joueurs pourront si ils le souhaitent partir chacun dans leur coin d'un bout à l'autre de la map.

- Il y aura un gros travail d'équilibrage afin d'adapter l'expérience autant dans le nombre d'alliés que pour ceux qui préfèrent de nouveau pratiquer l'expérience en solo.

- La « peste » sera de retour sous ses multiples formes, mais de manière bien plus invasive. Fini le temps où vous pouviez vous occuper du développement de votre base en allant vous attarder sur le problème selon l'envie et l'humeur : plus vous attendez, plus la peste gagne en puissance, jusqu'à ce que la menace « vienne directement vous chercher ».



Ce sera tout pour le moment et il faudra attendre le mois prochain pour avoir quelques fuites de l'Alpha, en n'oubliant pas que, justement, ce ne sera qu'une Alpha d'un jeu qui même une fois disponible, peut évoluer pendant des années. Rappelons que State of Decay 2 a bénéficié de 38 mises à jour d'améliorations et contenu supplémentaire.